Vinícius fez duas assistências e mereceu elogios de Mourinho: «Foi bom, dadas as circunstâncias»

Carlos Vinícius esteve em evidência na vitória do Tottenham sobre o LASK Linz (3-0), para a Liga Europa. O avançado emprestado pelo Benfica assistiu para o primeiro e terceiro golo dos spurs e, no final, mereceu elogios de José Mourinho





"Jogou bem mas pode fazer melhor. Ele não fala inglês, portanto a adaptação ao grupo não é fácil. É um futebol diferente, uma maneira diferente de jogar, a forma como pressionamos... É uma questão de aprender. Mas dadas as circunstâncias, foi bom para primeiro jogo. Só faltou mesmo marcar. Mostrou que é mais do que golos e também que pode atuar com o Harry Kane", disse o técnico português após a partida.Recorde-se que o atacante brasileiro foi cedido pelas águias ao clube inglês até final da época, por três milhões de euros, ficando a formação londrina com uma opção de compra fixada nos 45 milhões. Ainda assim, caso o Tottenham exerça a opção, o valor global da transferência será sempre de 45M€, visto que o valor do empréstimo irá ser deduzido a essa segunda operação.