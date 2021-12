Vítor Baía antecipa Lazio: «Fomos muito felizes naquele estádio, contra aquela equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Baía esteve presente nos únicos dois jogos oficiais que FC Porto e Lazio realizaram, na altura como guarda-redes titular dos dragões. O agora administrador da SAD dos dragões fez parte desse duplo embate que acabou por ficar na história dos azuis e brancos, na medida em que deu a passagem à final da Taça UEFA 2002/03 e lançou a formação portista para o título.Um passado que Vítor Baía fez questão de recordar na reação ao sorteio da Liga Europa, que voltou a ditar um encontro entre portuenses e italianos."Fomos muito felizes naquele estádio, contra aquela equipa. Queremos voltar a ter duas grandes prestações. É um local que nos diz muito pelo lado positivo", disse, em declarações ao Porto Canal, garantindo total confiança no seio do Dragão."Vão ser dois duelos muito interessantes, contra uma boa equipa. Prevê-se uma eliminatória dura, mas a confiança está cá e continuamos a pensar que podemos estar na próxima fase da competição. Temos a nossa história e a nossa qualidade. Durante este período muda sempre algo, mas estamos confiantes", referiu.Depois da queda da Liga dos Campeões para a Liga Europa, Vítor Baía assume que há uma redefinição de objetivos, estando agora a fasquia colocada em chegar o mais longe possível numa competição onde os dragões já foram felizes."Demonstrámos qualidade extraordinária na fase de grupos e podíamos estar nos oitavos, mas não foi possível. Direcionámos logo objetivos. Vocês sabem o que representa para nós ir o mais longe possível", frisou.O jogo marcará ainda o reencontro entre Sérgio Conceição e a Lazio, emblema que o atual técnico portista representou como jogador e ao qual nunca escondeu a sua ligação. "Vai ser um jogo extremamente emotivo para o nosso treinador. Ele é extremamente focado e profissional. Vai preparar o jogo melhor que ninguém. A parte emocional não deixará de estar presente, porque faz parte da sua história. É uma pessoa querida pelos adeptos, faz parte da história, conseguiu feitos extraordinários, mas quando chegar o momento, estará apenas preocupado com a eliminatória", concluiu Vítor Baía.