William à espera

Sem vencer há quatro jornadas, o Betis não tem encantado na liga espanhola… mas o percurso dos verdes e brancos na Liga Europa é bem diferente. Com duas vitórias e um empate, William Carvalho e companhia lideram o Grupo F e são um dos dez emblemas - juntamente com Frankfurt, Lazio, Chelsea, Zurique, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Leipzig, Dinamo Zagreb e Arsenal - que podem assegurar hoje a qualificação para a próxima fase.Para isso, a formação andaluz terá de repetir a receita de Itália e derrotar o Milan no Estádio Benito Villamarín... precisando ainda de deitar ‘um olhinho’ ao outro jogo do grupo: os espanhóis terão de conjugar o seu triunfo com uma escorregadela do Olympiacos de Pedro Martins na receção ao Dudelange. No entanto, um triunfo deixará sempre os comandados de Quique Setién com a qualificação praticamente selada.Já o Milan chega a Espanha com muita pressão na bagagem... e sem Higuaín, que não recuperou da lesão nas costas. Mesmo com 3 vitórias consecutivas na Serie A, Gennaro Gattuso vai enfrentando dias de instabilidade no comando técnico da equipa rossonera e sabe que um possível desaire na fase de grupos da Liga Europa pode ser fatal!Em 3º lugar está o Olympiacos. A turma de Pedro Martins até pode subir ao 2º posto caso vença o Dudelange e os italianos percam em Espanha... mas o português afasta a pressão. "É óbvio que temos de vencer o nosso jogo mas a qualificação só vai ser decidida na última partida", afirmou.