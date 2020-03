Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk também será disputado sem público

O encontro entre os alemães do Wolfsburgo e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, da Liga Europa, vai jogar-se sem presença de público, devido ao surto do Covid-19, anunciou hoje a UEFA.

A UEFA também já tinha anunciado que os encontros Inter Milão-Getafe e Olympiacos-Wolverhampton, igualmente da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, seriam jogados à porta fechada, tal como o LASK-Manchester United, embora a UEFA ainda não tenha oficializado a decisão, anunciada pelo governo austríaco.

Dos jogos da Liga dos Campeões, também será jogado à porta fechada a receção do Valência ao Atalanta, que se disputa hoje, além do Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, do Barcelona-Nápoles e do Bayern Munique-Chelsea.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos. Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).