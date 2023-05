Xabi Alonso e a ligação com José Mourinho: «Quando o jogo começar não há amizade»

Xabi Alonso e José Mourinho, treinadores do Bayer Leverkusen e Roma respetivamente, têm novo encontro marcado para 5.ª feira às 20 horas com os italianos a deslocarem-se ao terreno dos alemães para discutirem a passagem à final da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o ex-internacional espanhol que foi 'pupilo' do treinador português no Real Madrid, adiantou que na hora do apito inicial as amizades ficam de lado."Adoro-o e aprendi imenso com ele. É sempre bom vê-lo, mas quando o jogo começar não há cá amizade", atirou o técnico espanhol de 41 anos.Sobre o jogo em que o Bayer Leverkusen vai partir em desvantagem (perdeu 1-0 na 1.ª mão), Xabi considera-se satisfeito por atingir as meias finais, mas ambiciona mais."Estamos felizes por chegarmos às meias finais, mas queremos mais. Para uma equipa que não está habituada a ter estas oportunidades é uma chance de ouro. Esperamos um jogo intenso mas acreditamos na passagem com o apoio dos nossos adeptos. Esperemos que seja uma noite histórica", rematou.