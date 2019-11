Young Boys anuncia casa cheia para o jogo com o FC Porto

O Young Boys anunciou, esta quarta-feira, que o jogo frente ao FC Porto, agendado para quinta-feira, terá lotação esgotada. No total, são esperadas 31 mil pessoas no Stade de Suisse, casa do emblema helvético, o que pode explicar-se com o entusiasmo natural dos adeptos caseiros para um jogo que pode carimbar o passaporte para os dezasseis avos-de-final.





O Young Boys - FC Porto, recorde-se, tem início agendado para as 18 horas desta quinta-feira.