Young Boys com teste exigente

À procura da primeira vitória no grupo, o Young Boys enfrenta um teste exigente contra o Rangers, que saiu vitorioso na primeira jornada. O defesa Frederik Sorensen espera um "grande jogo, frente a um clube robusto e focado", pontos que devem ser tidos em conta pela equipa de Gerardo Seoane, que também não tem tido sorte no capítulo das lesões.

Do outro lado, Steven Gerrard está ansioso para a sua equipa entrar em campo. Sobre a vitória com o Feyenoord, referiu que "foi um bom começo e que é preciso aproveitar a vantagem para fazer um bom percurso no grupo".