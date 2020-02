Zezé Camarinha foi a surpresa na Luz

Zezé Camarinha, conhecido empresário algarvio, esteve na primeira fila da sala de conferências de imprensa do Estádio do Luz. E não foi para ouvir as palavras de Bruno Lage ou Ferro... O famoso é padrasto de Maxime, tradutor do Shakhtar Donetsk, e por isso aproveitou a sua presença em Lisboa para matar saudades. Camarinha esteve acompanhado de Tetyana, mãe de Maxime, e explicou que a relação laboral do enteado com os ucranianos começou na altura em que Luís Gonçalves, hoje no FC Porto, era diretor desportivo do clube.

"Vi que era uma ótima oportunidade para o Maxime, pela grande comunidade de brasileiros. Ele fala fluentemente português e ucraniano. Depois contrataram o Paulo Fonseca e agora o Luís Castro. Já lá está há sete anos", recordou.