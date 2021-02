Zlatan Ibrahimovic foi alvo de insultos racistas no jogo com o Estrela Vermelha

O internacional sueco Zlatan Ibrahimovic foi alvo de insultos racistas durante o jogo de quinta-feira, entre o Estrela Vermelha e o Milan, para a Liga Europa, segundo imagens divulgadas pelo canal de televisão N1.

Nas imagens emitidas pela cadeia de televisão que cobre os países do Báltico, é possível ouvir um homem a chamar Ibrahimovic de "balija", nome pejorativo dado pelos nacionalistas sérvios aos muçulmanos bósnios.

O avançado do Milan, que estava sentado nas bancadas do estádio Marakana, em Belgrado, tem ligações à antiga Jugoslávia, já que o pai é muçulmano bósnio e a mãe é católica bósnio-croata, tendo ambos emigrado na década de 70 para Malmo, na Suécia, onde o jogador viria a nascer.

Embora a partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que terminou empatada 2-2, tenha sido disputada sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19, houve pessoas que assistiram ao encontro nos camarotes do estádio do Estrela Vermelha, que são habitualmente reservados a convidados e jornalistas.

Em comunicado, o Estrela Vermelha veio "condenar veementemente os insultos dirigidos a Zlatan Ibrahimovic e pedir desculpas" pela situação vivida pelo experiente avançado, de 39 anos, no Marakana.

O emblema sérvio manifestou total disponibilidade para colaborar com as autoridades e encontrar o responsável pelas ofensas, o qual será punido pelo clube.

Ibrahimovic foi suplente não utilizado no jogo de quinta-feira, no qual o Milan, que conta com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão, concedeu o golo do empate (2-2) do Estrela Vermelha aos 90+3 minutos.