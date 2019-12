Benfica-Zenit, em direto

13h57 - Já há equipas!- Kokubo, Fábio Baptista, Loureiro, Morato, Rafael Rodrigues, Jocu, Jair Tavares, Francisco Saldanha, Henrique Araújo, Ronaldo Camará e Tiago Araújo.Luís AraújoOdoevski , Simutenkov, Vakhaniya, Simdyankin, Kosarev, Molchan, Nogtev, Smirnov, Kravtsov, Karginov e Khotulev.Konstantin Zyryanov- Benfica e Zenit já se defrontaram por três vezes na Liga Jovem da UEFA, com registo de um triunfo para cada lado e um empate. Além da goleada do Benfica na Rússia, por 7-1, na 2.ª jornada da presente edição, os outros dois duelos aconteceram na época 2014/2015: empate sem golos em Portugal e goleada do Zenit na Rússia, por 5-1.- A partida será dirigida por uma equipa de arbitragem que viajou desde Malta: Matthew De Gabriele é o árbitro principal, assistido por Edward Spiteri e Duncan Spencer. O português Joao Filipe Malheiro Pinto será o 4.º árbitro.- O Benfica já garantiu o 1.º lugar do grupo e está por isso apurado para os oitavos de final, enquanto os russos já sabem que não vão continuar em prova. A equipa encarnada somou quatro vitórias nos cinco jogos já realizados e perdeu apenas um. Na primeira volta, as águias foram à Rússia golear o Zenit por 7-1.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Zenit, jogo da 6.ª jornada do Grupo G na Liga Jovem da UEFA, que se disputa no Caixa Futebol Campus (Seixal) a partir das 15h00.