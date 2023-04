Herói de Alkmaar dá a receita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando falamos de um duelo entre Sporting e AZ Alkmaar, quase repentinamente vem logo à cabeça a eliminatória da Taça UEFA, em 2004/05, na qual os leões garantiram a ida à final da prova graças ao golo tardio de Miguel Garcia. Já retirado há uns bons anos, o ex-lateral será hoje um convidado especial do clube de Alvalade nas bancadas de Genebra e foi em conversa comque deu a receita aos jovens leões."Fico extremamente agradecido ao Sporting por se ter lembrado de mim. É sempre com grande satisfação que relembro esse jogo. Que amanhã [hoje] o meu Sporting consiga repetir a história em mais uma meia-final. Que joguem com garra", frisa, revelando como reagiu ao duelo na Youth League. "É o primeiro Sporting-AZ desde 2005... Um amigo meu avisou-me logo e fiquei surpreendido. Gostaria muito que o Sporting fizesse história na prova. Valorizaria a instituição e os jogadores", aponta Garcia, sem deixar de destacar nomes como "Esteves, Mateus e Rodrigo Ribeiro."