Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Real Madrid, 2-3: águia não teve asas para fugir do azar Com um penálti falhado e uma bola na trave, Benfica perde terceira final na Youth League





Tiago Dantas falhou penálti que podia ter dado o 3-3. Já o Real Madrid ergueu o troféu pela primeira vez