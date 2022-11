A incrível recuperação da Juventus: aos 90' perdia por 4-1 e acabou... com um empate a 4

Quando, aos 84 minutos, Ismaël Gharbi apontou o 4-1 favorável ao Paris SG, muito poucos esperavam que a Juventus conseguisse tirar alguma coisa do jogo da última jornada do Grupo H da UEFA Youth League. Contudo, numa daquelas recuperações que promete ir para a história, a equipa italiana conseguiu o impensável, ao ir buscar um empate com três golos marcados dos 90' em diante.Kenan Yildiz, que já tinha marcado aos 50', deu início à recuperação italiana, aos 90', que acabou concluída com golos de Dean Huijsen, aos 90'+4, e por Lorenzo Anghelè, que acabou por fechar o 4-4 final com um grande golo (que pode ver no vídeo acima).Tudo isto num jogo em que o Paris SG acabou com menos um elemento, em função da expulsão de Nehemiah Fernandez-Veliz, aos 75'. Ainda assim, apesar de ter jogado 15 minutos com menos um, os franceses até conseguiram marcar o seu quarto golo em desvantagem numérica, mas depois disso... foi o descalabro.No final, refira-se, este resultado pouco mudou no desfecho do Grupo H, já que o Paris SG avança diretamente para a próxima ronda da Youth League, ao passo que a Juventus terá de ir ao playoff.