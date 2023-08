Apuramento do Sp. Braga para a Champions vale presença recorde a Portugal na Youth League

O apuramento do Sp. Braga para a fase de grupos da Liga dos Campeões vai permitir a Portugal um recorde de quatro equipas na UEFA Youth League 2023/24, com os bracarenses a juntarem-se a Benfica, FC Porto e Famalicão. Guerreiros, águias e dragões marcam presença via 'Caminho da Liga dos Campeões' - ou seja, estão apurados porque as equipas principais vão estar na fase de grupos da principal prova de clubes da UEFA -, ao passo que o Famalicão conseguiu o bilhete via 'Caminho dos Campeões Domésticos', isto é, para quem conquistou os respetivos campeonatos nacionais de sub-19 mas cuja as equipas principais não conseguiram entrada na Liga dos Campeões.Os famalicenses ainda terão de disputar duas eliminatórias, a duas mãos, antes de poderem defrontar as equipas que vão estar na fase de grupos. Ambas as fases irão decorrer sensivelmente ao mesmo tempo, só existindo um cruzamento entre equipas do 'Caminho da Liga dos Campeões' e do 'Caminho dos Campeões Domésticos' no playoff, que por sua vez antecede os oitavos de final.Portugal, refira-se, já teve três equipas na Youth League em várias ocasiões, mas para Famalicão e Sp. Braga será uma estreia absoluta.