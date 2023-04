AZ Alkmaar goleia Hajduk Split na final da Youth League

AZ Alkmaar conquistou esta segunda-feira a UEFA Youth League ao golear os croatas do Hajduk Split, por 5-0, na final da competição disputada no Estádio de Genebra (Suíça).Os golos tardaram em aparecer, mas quando apareceram... surgiram como o 'ketchup'. O primeiro da tarde foi apontado já perto do final da primeira parte, com o ganês Jayden Addai a inaugurar o marcador de penálti, em cima do minuto 45.Depois, já na segunda parte, o AZ Alkmaar acabou com as dúvidas sobre o resultado final em apenas nove minutos, com Ernest Poku a bisar aos 70' e 76' e Mexx Meerdink a fazer o 4-0 aos 79'. O jovem avançado holandês, de apenas 19 anos, também bisou na partida, fixando o resultado final num expressivo 5-0, aos 87'.Os holandeses, que eliminaram o Sporting nas meias-finais deste ano, sucedem assim ao Benfica como vencedores da Liga Jovem da UEFA.