Benfica defronta Dínamo Zagreb nos quartos-de-final da Youth League

O Benfica ficou esta quarta-feira a saber que vai defrontar o Dínamo Zagreb nos quartos-de-final da Youth League. Os croatas deixaram hoje pelo caminho o Bayern Munique numa eliminatória que apenas foi decidida nos penáltis.





O Dínamo, a jogar na Alemanha, chegou a estar a vencer por 2-0, com golos de Krizmanic e Karrica, mas os bávaros reduziram ainda na primeira parte, por Dajaku, empatando a dois minutos do final com um autogolo de Gvardiol.Nos penáltis a formação croata mostrou ter a pontaria mais afinada e marcou, assim, encontro com o Benfica para o próximo dia 17 de março, na Croácia.Recorde-se que osna última sexta-feira, no Seixal.