Benfica enfrenta Liverpool nos 'oitavos' da Youth League

Luís Castro, treinador da equipa do Benfica na UEFA Youth League, antecipou o embate dos ‘oitavos’ com o Liverpool, agendado para hoje às 15 horas no Benfica Campus, e afirmou que a equipa está a postos.

"A dificuldade começa por ser só um jogo. Não podemos falhar, temos de ser competentes, porque não há mais jogos para ir buscar os pontos perdidos, nem há uma segunda mão para recuperar o resultado. Estamos preparados para isso. Vai ser um jogo de dificuldade máxima para as duas equipas. Acabaram as duas em primeiro na fase de grupos e são duas das melhores equipas da UEFA Youth League", reiterou em declarações à BTV, vincando que o "Liverpool é um clube forte e tem feito vários investimentos em jogadores internacionais". Pelos reds, o treinador Barry Lewtas sublinhou que "o facto de muitos dos miúdos já terem jogado no Seixal e estarem familiarizados pode ser uma pequena vantagem".