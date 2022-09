Benfica inicia defesa do título com seis campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa sub-19 do Benfica inicia hoje, a partir das 15 horas, a defesa do título de campeã europeia conquistado em abril passado. O técnico Luís Araújo apresentará frente ao Maccabi um onze renovado, com alguns elementos que participaram na caminhada vitoriosa da Youth League em 2021/22, casos de André Gomes, João Tomé, Jevsnak, Cher Ndour, Franculino Djú e Diego Moreira, que já integra o plantel principal.

Araújo fala num recomeço. “A responsabilidade é sempre a mesma. Agora temos a noção da visibilidade e da expectativa dos adeptos depois de vencermos a prova. Temos que corresponder”, afirmou o treinador, à BTV, frisando: “Sabemos o que valemos. Acreditamos que os adversários também nos respeitam, mas respeitamos todos os adversários. Não nos consideramos melhores que os outros, queremos é ser melhores que os outros. ”