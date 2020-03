Benfica-Liverpool, em direto

- A partida vai ser arbitrada pelo italiano Michael Fabbri, que será auxiliado pelos seus compatriotas Davide Imperiale e Valerio Vecchi.





- Pelos reds, o treinador Barry Lewtas sublinhou que "o facto de muitos dos miúdos já terem jogado no Seixal e estarem familiarizados pode ser uma pequena vantagem"- A eliminatória será decidida em apenas um encontro, conforme constatava o técnico dos encarnados à BTV. "A dificuldade começa por ser só um jogo. Não podemos falhar, temos de ser competentes, porque não há mais jogos para ir buscar os pontos perdidos, nem há uma segunda mão para recuperar o resultado. Estamos preparados para isso. Vai ser um jogo de dificuldade máxima para as duas equipas. Acabaram as duas em primeiro na fase de grupos e são duas das melhores equipas da UEFA Youth League", referiu Luís Castro, acrescentando que "o Liverpool é um clube forte e tem feito vários investimentos em jogadores internacionais".- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Liverpool, partida dos oitavos-de-final da Youth League, que disputa no Seixal, no Benfica Campus, a partir das 15 horas.