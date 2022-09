Benfica-Maccabi Haifa, 0-1: Entrada em falso

A equipa de juniores do Benfica perdeu ontem na receção ao Maccabi Haifa, no início da participação na Youth League, prova de que é a vencedora em título. Um golo de Razon, aos 14', após belo trabalho de Shibli pela esquerda, ditou o desaire das águias, que viram Jevsenak ser expulso em cima do intervalo. Os encarnados entraram na segunda parte a dominar, mas foram inconsequentes. Franculino Djú, que ao minuto 41 já tinha visto um golo anulado, por ter colocado a bola na baliza com a mão, viu o árbitro assinalar falta antes de rematar certeiro (76'), também por mão não bola, em lance de muitas dúvidas (as imagens televisivas não deixam perceber se houve infração). O Benfica dispôs de várias ocasiões para empatar, nomeadamente o tiro ao poste (87') de João Neves .