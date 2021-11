Benfica preparado para reação do Barcelona

O Benfica mantém-se na corrida ao primeiro lugar do grupo E e consequente apuramento direto para a fase a eliminar da Youth League. As águias estão no segundo posto, com 9 pontos, menos 1 do que o líder Dínamo Kiev. O técnico dos sub-19 encarnados, Luís Araújo, está preparado para a reação dos catalães. “O Benfica sabe que não vai ser o Barcelona do Seixal”, afirmou, à BTV, Na primeira volta, as águias golearam, por 4-0. “O Barcelona tem uma boa equipa. O jogo cá não lhes correu como pretendiam e querem de certeza mostrar uma imagem diferente”, acrescentou, frisando: “Todos os jogos foram decisivos e os jogadores encararam isso com seriedade.”