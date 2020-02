Benfica recebe Liverpool nos oitavos de final da Youth League

O Benfica, vice-campeão em 2014 e 2017, vai defrontar em casa o Liverpool nos oitavos de final da Youth League.

No sorteio, hoje realizado em Nyon, na sede da UEFA, o Salzburgo foi a única equipa já campeã presente, depois de na quarta-feira ter eliminado, no desempate por grandes penalidades, o FC Porto (1-1, 7-6), em jogo disputado no Olival.

Os dragões são a única equipa portuguesa que foi campeã na Youth league, na sexta e última edição, em que venceram na final o Chelsea, por 3-1, enquanto o Salzburgo foi campeão em 2017, batendo o Benfica, por 2-1.

As 'águias' foram duas vezes finalistas vencidos, a primeira logo na edição inaugural, em que perderam com o FC Barcelona.

Caso ultrapasse o Liverpool nos oitavos de final, agendados para 3 e 4 de março, o Benfica irá defrontar fora nos 'quartos' o vencedor da eliminatória entre o Bayern Munique e o Dínamo Zagreb.

Em outros jogos dos oitavos de final, o Ajax defronta o Atlético de Madrid, a Atalanta o Lyon, o Inter de Milão o Rennes, o Salzburgo o Derby County, o Estrela Vermelha o Midtjylland, e a Juventus o Real Madrid.

A 'final four' da competição decorrerá uma vez mais no Estádio Colovray, em Nyon, entre 17 e 20 de abril.