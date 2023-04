Bilhetes para o Sporting-AZ à venda no site do Servette

A UEFA já está a vender os bilhetes para Sporting-AZ, relativos à meia-final da Youth League, agendada para o dia 21 de abril. As entradas estão disponíveis no site do FC Servette, e os preços variam entre 1,2€ (crianças com menos de 10 anos) e os 15,23€ (público em geral). Os adeptos leoninos devem comprar ingressos para os setores devidamente destinados na 'Main Stand', identificada no sítio, e a venda só será efetuada nesta plataforma, pois as bilheteiras nem vão abrir no dia do jogo.Recorde-se que a fase final da Youth League é normalmente disputada em Nyon, mas face ao elevado número de interessados na prova, a UEFA optou por realizar os jogos no Stade de Genève. Resta assinalar que os bilhetes dão acesso gratuito aos transportes públicos de Genebra, cidade onde reside uma grande comunidade portuguesa que, por norma, acompanha de forma fervorosa os jogos dos clubes portugueses e da Seleção Nacional em solo suíço.