Campeões obrigados a vencer o líder do grupo

O Benfica recebe hoje (15 horas) o Paris SG numa partida decisiva para a continuidade dos encarnados – detentores do título – na competição. "Vamos jogar contra um adversário muito valoroso e com muita capacidade, mas estamos essencialmente focados em nós e em fazer o nosso trabalho, que é ganhar! Vamos fazer tudo para vencer, pensamos apenas na vitória", assegurou o técnico, Luís Araújo, à BTV.

As águias ocupam o último lugar do Grupo H com apenas um ponto (fruto do empate 1-1 no terreno da Juventus), enquanto os franceses lideram isolados após as vitórias sobre o Maccabi e a Juventus. "É uma equipa que individualmente tem muita qualidade, é um conjunto forte, mas tenho a certeza que o Paris Saint-Germain também pensa o mesmo de nós, que individual e coletivamente somos muito fortes. É natural nesta competição as equipas serem muito boas. Temos de estar confiantes do que fazemos, do que queremos e, sobretudo, ser muito ambiciosos", sublinhou o treinador, minimizando a pressão.

"Temos jogadores já habituados a este tipo de competição, sabem a responsabilidade e importância deste jogo, estão focados em ganhar, faz parte do nosso processo. Estamos muito confiantes", vincou.

Luís Semedo confiante

O avançado Luís Semedo sabe que o embate de hoje será complicado, mas garante que "os jogadores estão preparados". "Estamos unidos. Tivemos mais tempo para preparar o jogo, acredito que vamos dar uma boa resposta e os adeptos podem contar com isso. Estamos à espera de um grande ambiente e só a vitória interessa", rematou.