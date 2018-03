Continuar a ler

Na segunda parte, os merengues reduziram, aos 59 minutos, por Alvarez Lohoba, mas os ingleses, que viram Jacob Maddox ser expulso, por vermelho direto, aos 68, ainda chegaram ao quarto tento, por Harvey St Clair, aos 90+5.



Os portistas garantiram na terça-feira a sua primeira presença numa meia-final da competição, ao vencerem fora o Tottenham por 2-0, graças a um autogolo de Oliver Skipp, aos 30 minutos, na própria baliza, e a um golo de Santiago Irala, aos 40.



Na outra meia-final, vão medir forças o FC Barcelona, vencedor na terça-feira por 2-0 na receção ao Atlético de Madrid, e o Manchester City, que hoje bateu o Liverpool por 3-2 nos penáltis, depois de 1-1 nos 90 minutos regulamentares.



O Barça venceu a primeira edição da prova (2013/2014), ao bater na final o Benfica por 3-0, o Chelsea as duas seguintes (2014/15 e 2015/16) e o Salzburgo a última (2016/17), após superar os 'encarnados' por 2-1 no jogo decisivo.



O Chelsea, vencedor de duas das quatro edições da prova, é o adversário do FC Porto nas meias-finais da UEFA Youth League em futebol, depois de esta quarta-feira ter batido fora o Real Madrid por 4-2.A formação inglesa começou, praticamente, a perder, face a um golo de Óscar, aos sete minutos, mas revolveu, praticamente, a eliminatória ainda na primeira parte, com um tento de Luke McCormick, aos 14, e dois de Daishawn Rdena, aos 19 e 45+2, o primeiro de forma claramente irregular, com o braço.

Autor: Lusa