Definidas as horas dos jogos do Benfica na Youth League

O Benfica já sabia os adversários que ia defrontar na Youth League - coincidem com os da fase de grupos da Liga dos Campeões - mas entretanto a UEFA oficializou a calendarização da prova, revelando as horas dos jogos.Os encarnados integram o Grupo C, juntamente com o Leipzig, o Zenit e o Lyon.17 de setembro - Benfica-Leipzig, 15h002 de outubro - Zenit-Benfica, 12h0023 de outubro - Benfica-Lyon, 15h005 de novembro - Lyon-Benfica, 15h0027 de novembro - Leipzig-Benfica, 14h0010 de dezembro - Benfica-Zenit, 15h00Recorde-se que o FC Porto - detentor do título - não entrou diretamente na fase de grupos por a equipa sénior ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões. Por isso os jovens dragões vão disputar uma fase de qualificação.Os comandados de Tulipa irão defrontar o Liepaja, uma equipa da Letónia, estando o primeiro encontro marcado para 2 de outubro (casa) e o segundo (fora) para o dia 23 do mesmo mês.Se os dragões eliminarem a equipa letã, irão defrontar, na segunda eliminatória, nos dias 6 e 27 de novembro, o vencedor do duelo entre o Viitorul, da Roménia, e o Domzale, da Eslovénia.