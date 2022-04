Dínamo Kiev-Sporting: transmissão para seis países e leões com camisolas personalizadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Dínamo Kiev-Sporting relativo aos oitavos-de-final da Youth League marca o regresso das equipas ucranianas à competição após o início da invasão russa e este facto está a despertar um interesse pouco habitual nesta competição de Sub-19.Segundo foi possível apurar, a partida vai ser transmitida para seis países: Portugal, Ucrânia, Itália, Espanha, Hungria e Arménia. O encontro, recorde-se, será disputado amanhã às 13h00 (pode ser acompanhado aqui no site de), em Bucareste, a cidade que acolheu o Dínamo Kiev nos últimos dias.Resta ainda assinalar que os leões vão entrar em campo com camisolas devidamente personalizadas apelando ao fim do conflito.