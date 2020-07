Embaló e o regresso aos treinos: «É sempre uma sensação incrível representar o Benfica»

Umaro Embaló assinalou esta quarta-feira o regresso da equipa de juniores do Benfica com a vista à participação na fase final da UEFA Youth League. O extremo português vincou que "as saudades eram muitas".





"Mal recebemos a notícia de que íamos voltar a jogar a Youth League, uma competição bastante importante para nós e para todos os jogadores jovens, ficámos bastante contentes. É sempre um prazer voltar a treinar e a fazer o que mais gostamos no Benfica Campus", vincou em declarações à BTV, concretizando a ideia, com pensamento no jogo com o Dinamo Zagreb, agendado para 18 de agosto em Nyon."Foram duas semanas intensas de trabalho individual, mas agora já podemos treinar todos juntos. As saudades eram muitas. Queremos chegar lá com a ambição de ganhar e dar tudo. É sempre um prazer e uma sensação incrível representar o Benfica. É o melhor clube de Portugal e um dos melhores do Mundo", sustentou Embaló, de 19 anos.