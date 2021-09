Entrar a ganhar é único objetivo do Benfica

Ambição é a palavra de ordem da equipa sub-19 do Benfica, que hoje também irá dar início à participação na UEFA Youth League, frente ao D. Kiev. Na antevisão ao encontro, o técnico Luís Castro explicou que pretende que as jovens águias sejam "uma equipa à Benfica" e que entrem "com tudo" na prova.

Também o central Tomás Araújo garante o grupo motivado para entrar com o pé direito na competição. "Somos o Benfica. O Benfica só tem é de ganhar todos", vincou o jovem, antes de desvalorizar o facto do grupo contar com jogadores da equipa B, Sub-19 e Sub-23: "O Benfica tem uma ideia recorrente de jogo em todos os escalões. Estamos a adaptar-nos muito bem".