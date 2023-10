Famalicão-Midtjylland, em direto

há 24 min 15:51

Termina a 1.ª parte (2-0)!

Domínio da equipa do Famalicão nos primeiros 45 minutos, com a equipa portuguesa a chegar ao intervalo a vencer or 2-0. Mas a diferença podia ser maior. Impusionados pelos público que esta tarde compareceu em força na partida, os jovens minhotos souberam explorar bem as fragilidades dos dinamarqueses, nomeadamente o flanco esquerdo e alguma insegurança do guarda-redes do Midtjylland. Vamos ver o que fazem na segunda parte.