FC Porto-Club Brugge, 2-1: Martim já vale ouro

Quem diria que Martim Fernandes tem apenas 16 anos? O jovem lateral-direito foi o responsável maior pelo primeiro triunfo do FC Porto nesta edição da Youth League, contribuindo de forma decisiva para o 2-1 final frente ao Brugge com um golo (de penálti) e uma assistência primorosa para o ponta-de-lança Jorge Meireles.

Depois de uma derrota (injusta) na jornada inaugural, a pressão era grande para os comandados de Nuno Capucho, mas a prova foi superada com enorme maturidade. Perante um Club Brugge com qualidade acima da média, os dragões controlaram as operações na maior parte do encontro e souberam sofrer nos momentos de maior aperto. O 2-1 é um resultado que se aceita, apesar das várias oportunidades que o FC Porto teve para dilatar a vantagem.

Para lá de Martim, destaque ainda para Rui Monteiro, um ‘diabo’ à solta na ala direita do ataque portista.