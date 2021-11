FC Porto com a mira nos ‘oitavos’

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os sub-19 do FC Porto podem hoje assegurar o apuramento para os oitavos-de-final da Youth League. Para isso acontecer, ‘apenas’ têm de vencer o Liverpool, uma vez que, aconteça o que acontecer no outro jogo, o Atlético Madrid não mais conseguiria igualar os 13 pontos dos jovens dragões. O empate, de resto, até pode ser suficiente e garantirá, desde logo, a presença pelo menos no playoff de acesso aos ‘oitavos’.

Ao fim de quatro jogos, os comandados de José Tavares somam 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate, liderando o grupo B com mais três pontos do que o Liverpool e mais seis do que o Atlético. O AC Milan tem apenas um ponto conquistado.