FC Porto e Sporting já conhecem adversários dos 'oitavos' e pode haver clássico nos 'quartos'

FC Porto e Sporting ficaram esta segunda-feira a conhecer os adversários dos oitavos de final da UEFA Youth League, num sorteio realizado em Nyon, na Suíça.Os dragões defrontam o Liverpool enquanto os leões medem forças com o Ajax. Os encontros disputam-se a 28 de fevereiro e 1 de março.Se vencerem os respetivos encontros, as duas equipas encontram-se depois nos quartos de final.Jogo 1 - Milan-FC Ruh LvivJogo 2 - Barcelona-Az AlkmaarJogo 4 - Atlético Madrid-GenkJogo 5 - B. Dortmund-PSGJogo 6 Hadjuk Split-Manchester CityJogo 8 - Real Madrid-SalzburgoQ1 - Vencedor do jogo 2-Vencedor do jogo 8Q2 - Vencedor do jogo 1-Vencedor do jogo 4Q4 - Vencedor do jogo 5-Vencedor do jogo 6MF2 - Vencedor da Q4-Vencedor da Q2Vencedor da MF1-Vencedor da MF2