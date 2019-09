FC Porto já conhece adversários no 'caminho dos campeões' da Liga Jovem da UEFA

A equipa de sub-19 do FC Porto vai defrontar o FK Liepaja na primeira eliminatória do Caminho dos Campeões da Liga Jovem da UEFA, da qual é a atual detentora do troféu. O sorteio decorreu esta terça-feira em Nyon, na Suíça.





Os comandados de Tulipa irão defrontar o Liepaja, uma equipa da Letónia, estando o primeiro encontro marcado para 2 de outubro (casa) e o segundo (fora) para o dia 23 do mesmo mês.Se os dragões eliminarem a equipa letã, irão defrontar, na segunda eliminatória, nos dias 6 e 27 de novembro, o vencedor do duelo entre o Viitorul, da Roménia, e o Domzale, da Eslovénia.