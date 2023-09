FC Porto quer mostrar qualidade e ganhar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Assim como o plantel de Sérgio Conceição, os jovens da formação do FC Porto dão hoje o pontapé de saída em mais uma campanha europeia. "É um ano novo, com uma nova geração de jogadores. Será uma experiência muito boa para a carreira deles e é uma montra para mostrarem a qualidade da formação do FC Porto", disse Nuno Capucho, técnico dos sub-19, realçando o foco numa boa prestação: "O mais importa agora é demonstrarmos que queremos ganhar."

A mesma ideia foi partilhada por André Oliveira: "Queremos jogar para o clube, para a equipa e assim o individual sai sempre valorizado."