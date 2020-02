O Salzburgo vence o FC Porto nas grandes penalidades (6-7) após o 1-1 no tempo regulamentar.



- Wallison Silva marca (6-7)!







- Adeyemi marca (6-6)!



- Rodrigo Ferreira converte o penálti (6-5)!



- Seiwald volta a empatar (5-5)!



- Marca Justiniano (5-4)!



- Oroz converte e volta a empatar (4-4)!

- Rafa marca para o FC Porto (4-3)!







- Levi Faustino desperdiça o penálti (3-3)!



- Meixedo defende o remate de Adamu (3-3)!

- Duarte Moreira converte o penálti (3-3)!



- Sucic marca e o Salzburgo na frente (2-3)!



- Rodrigo Valente atira por cima (2-2)!



- Alexander Prass marca (2-2)!



- Afonso Sousa converte com sucesso (2-1)!



- Pokorny faz o golo (1-1)!



- Marca Fábio Vieira (1-0)!





FC Porto é a primeira equipa a tentar converter...



A segunda parte não teve golos no Olival e o FC Porto vai tentar a passagem aos oitavos-de-final da Youth League nas grandes penalidades.



Final do tempo regulamentar (1-1). Playoff vai decidir-se nas grandes penalidades.



Três minutos de compensação



89' - Substituição no FC Porto. Sai Rodrigo Valente; entra Manuel Mané.



87' - Sucic cobra o livre mas o remate sai ao lado do poste esquerdo da baliza de Meixedo.

85' - Livre perigosíssimo para o Salzburgo em zona frontal à baliza do FC Porto, mesmo sobre a linha da grande área, após falta de Rodrigo Ferreira, que vê o cartão amarelo.



84' - Quase o golo do Salzburgo! Adeyemi com uma perdida inacreditável, completamente solto na área portista, a rematar ao lado.



84' - Alteração na equipa do Salzburgo. Sai Okoh; entra Oroz.



82' - Grande defesa de Meixedo, com os pés! A bola desvia na barreira e o guardião portista com uma intervenção de recurso a manter o empate no marcador.



81' - Livre perigoso favorável ao Salzburgo descaído para a direita e à entrada da área do FC Porto.

78' - Livre cobrado por Fábio Vieira para as mãos do guard-redes Antosch.



78' - Duarte Moreira derrubado junto à bandeirola de canto, sobre a direita. Livre para o FC Porto.



74' - Ataque perigoso do Salzburgo. Cruzamento da direita de Seidewald e Pedro Justiniano a afastar pela linha lateral contrária.



70' - Substituição na equipa do FC Porto. Sai Gonçalo Borges; entra Rafael Pereira.



69' - Defesa austríaca afasta o perigo no canto. FC Porto insiste e Fábio Vieira sofre falta de Seidewald, que vê o cartão amarelo.



69' - Fábio Vieira conquista um canto para o FC Porto.



68'- Jogo retomado. Livre para o Salzburgo à entrada do meio-campo portista.



Partida interrimpida para assistência a Fábio Vieira e Okoh.



FC Porto com algumas perdas de bola comprometedoras nos últimos minutos...



61' - Novo remate dos austríacos. Pokorny, de muito longe, atira por cima do travessão.

60' - Tenta responder o Salzburgo. Remate de Sucic sai fraco e muito ao lado da baliza de Meixedo.



58' - Na trave! Remate soberbo de Fábio Vieira na marcação do livre mas a bola bate com estrondo no ferro. Antosch bem se esticou mas nada poderia fazer neste lance.



56' - Livre perigosíssimo para o FC Porto mesmo à entrada da área do Salzburgo, por falta sobre Rodrigo Ferreira. Adamu levou amarelo por carga anterior sobre Fábio Vieira.

54' - Corte na hora certa de Levi Faustino a impedir que Ademu ficasse na cara de Meixedo.



52' - Adeyemi corre pela esquerda, entra na área portista e tenta o remate mas Pedro Justiniano está atento e corta para canto.



51 ' - Volta a rolar a bola no Olival. Ruben Amaral parece estar recuperado.



Jogo interrompido para assistência a Ruben Amaral. Parece em dificuldades o lateral-esquerdo do FC Porto.



46' - Remate em arco de Fábio Vieira passa muito perto da trave da baliza do Salzburgo.



46' - Começa a 2ª parte e sem alterações registadas ao intervalo.



Primeira parte equilibrada e com poucas situações de golo. O Salzburgo ganhou vantagem aos 23 minutos na sequência de um canto com um cabeceamento certeiro de Affengruber, mas o FC Porto conseguiu empatar já perto do intervalo, num penálti (29') convertido por Fábio Vieira. Recorde-se que o playoff terá de ficar decidido esta tarde no Olival. Veremos o que reserva a 2ª parte do encontro.



Intervalo (1-1).



2 minutos de compensação concedidos pelo árbitro



44' - Quase o 2º golo do FC Porto! Grande arrancada de Rodrigo Ferreira pela direita, cruzamento rasteiro e Duarte Moreira a falhar por muito pouco o desvio para a baliza do Salzburgo.



Veja o golo de Fábio Vieira:









39' - Golo do FC Porto (1-1)! Fábio Vieira empata a partida no Olival. Bola para um lado - ainda tocou no poste direito antes de entrar - e guarda-redes para o outro.



38' - Penálti para o FC Porto! Gonçalo Borges carregado na área austríaca.



37' - Ruben Amaral (Ruca) remata à entrada da área do Salzburgo mas a bola passa ao lado do poste esquerdo.



36' - Amarelo para Sucic ao impedir a marcação de um livre.



35' - Cartão amarelo para Fábio Vieira por falta cometida sobre Pokorny na zona do meio-campo.



33' - Remate forte de Adeyemi bate na trave da baliza de Meixedo!





23' - Golo do Salzburgo (0-1)! Marcam os austríacos na sequência do canto. Cruzamento de Prass na direita e o central Affengruber a surgir na área portista e a cabecear para o fundo das redes.



22' - Grande defesa de Meixedo! A voar e a negar o golo após grande cabeceamento de Adamu. Canto para o Salzburgo.



20' - Cruzamento de Gonçalo Borges na direita cortado por Seiwald. Canto para o FC Porto.

19' - Responde o Salzburgo! Meixedo trava o remate de Adamu e mantém o marcador a zeros.



18' - Quase o golo do FC Porto! Gonçalo Borges lançado por Fábio Vieira remata forte para defesa de Antosch. Na sequência, novo remate de Afonso Sousa para o guardião do Slazburgo enacaixar.

14' - Remate de Sucis ao lado da baliza do FC Porto. Primeiro aviso dos austríacos.



13' - Salzburgo afasta o perigo após o pontapé de canto.



13' - Fábio Vieira cobra o canto e a defesa austríaca volta a cortar pela linha final. Novo canto para os dragões.



12' - Cruzamento largo de Justiniano ao 2º poste e Wallison Silva a ceder canto.

10' - Jogada de Gonçalo Borges pela direita com corte de um defesa pela linha final. Canto para o FC Porto.

8' - Falta dura sobre Fábio Vieira vale o primeiro cartão amarelo do jogo a Wallison Silva.



5' - Falta de Adeyemi sobre Rodrigo Valente no meio-campo portista. Jogo ainda sem oportunidades de golo.



1' - Começa o jogo!



Tudo a postos para o início da partida no Olival. Arbitragem do turco Halil Umut Meler, auxiliado pelos compatriotas Bersan Duran e Sezgin Cinar



Já há equipas!



FC Porto: Francisco Meixedo, Rodrigo Ferreira, Pedro Justiniano, Levi Faustino, Ruben Amaral, Tiago Matos, Gonçalo Borges, Rodrigo Valente, Duarte Moreira, Fábio Vieira (C) e Afonso Sousa.

Suplentes: Tiago Estevão, Ruben Cardoso, Manuel Mané, Rafael Pereira, Sani, Rodrigo Conceição e Rodrigo Auzmendi.

Treinador: Tulipa.



Salsburgo: Antosch (C), Dedic, Affengruber, Pokorny, Adeyemi, Adamu, Seiwald, Wallison Silva, Sucic, Prass e Okoh.

Suplentes: Schröcker, Anselm, Major, Oroz, Böckle, Šeško e Bukta.

Treinador: Frank Kramer.



Boa tarde! Os sub-19 do FC Porto entram em campo a partir das 15h00 para defrontar o Salzburgo no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Youth League. A eliminatória com os austríacos, decidida a uma só mão, realiza-se no Olival. Fique connosco e acompanhe todas as incidências da partida ao minuto.