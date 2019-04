Fernando Gomes felicita FC Porto pela conquista da UEFA Youth League

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta segunda-feira o FC Porto pela conquista da UEFA Youth League , em Nyon, na Suíça."É com grande alegria que felicito o FC Porto pela brilhante conquista da Youth League, a mais importante competição do futebol de formação europeu ao nível de clubes", começou por dizer Fernando Gomes, em declarações à página oficial da FPF.O líder federativo enalteceu o trabalho desenvolvido pelo clube azul e branco: "Servido por jogadores de inegável brilhantismo e talento, que contribuíram e contribuem para as excelentes prestações e sucessos das nossas seleções nacionais de formação, o FC Porto demonstrou, coletivamente, no mais exigente dos palcos, todo o trabalho, talento e qualidade do jovem jogador nacional e do futebol português.""O sucesso de Portugal depende da aposta feita nos jogadores jovens e, ao longo dos últimos anos, eles têm provado que merecem inequivocamente essa aposta. Esta grande vitória internacional do FC Porto representa, acima de tudo, o culminar de um trabalho coerente, sério e de enorme qualidade feito pelo clube", acrescentou Fernando Gomes.O FC Porto tornou-se esta segunda-feira na primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League, ao derrotar na final, disputada em Nyon, na Suíça, os ingleses do Chelsea por 3-1.