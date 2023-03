Filipe Çelikkaya confiante mas cauteloso na Youth League: «Nas eliminatórias não há favoritos»

Filipe Çelikkaya está confiante na passagem do Sporting às meias-finais da Youth League, mas lembrou que os leões não terão um trabalho fácil dado o potencial do Liverpool, e evitou assumir o favoritismo apesar de estar a jogar em casa."Estar novamente entre as oito melhores academias da Europa é muito bom, significa que há muito trabalho por trás, significa que há talento, e por si só já ficamos muito felizes por isso. Mas estamos numa eliminatória em nossa casa que queremos vencer, queremos jogar bem e demonstrar a nossa qualidade, e acho que há ingredientes para fazê-lo, mas agora temos uma equipa muito forte pela frente. Temos de respeitá-los mas temos as nossas armas e as nossas ferramentas para passar a eliminatória. É preciso estar confiante no trabalho que desenvolvemos dentro do início da época, todos os jogadores têm que trazer energia, os adeptos são uma força extra e sem eles às vezes não faz sentido e ainda bem que já não a situação pandémica pois assim podemos estar todos juntos para vencermos este jogo e passarmos a eliminatória", começou por afirmar o técnico.Em seguida, ao ser confrontado com a possibilidade do Sporting poder ser favorito, o treinador dos jovens leões fez questão de retirar qualquer foco de pressão sobre a sua equipa. "Nas eliminatórias não há favoritos. Antes na prova, o Ajax ganhou ao Liverpool e o Liverpool também ganhou ao Ajax por isso vai ser um jogo difícil pela qualidade que eles demonstram, como é óbvio, estão entre as oito melhores academias da Europa. O Liverpool é muito vertical na frente, tem uma construção elaborada, médios de qualidade, e três jogadores que já foram usados na equipa principal do Liverpool, mas eu acho que numa eliminatória de 90 minutos podemos mostrar a nossa qualidade. Temos jogadores com talento que podem resolver partidas, e eu acho que vai ser uma excelente partida, um jogo aberto típico de jogadores de sub-19...que passe o melhor e que seja o Sporting", acrescentou o treinador que não está obcecado pelo título: "A nossa obrigação é lutar por este para passarmos às meias-finais...vamos ver conseguimos fazê-lo ou não".Após ter brilhado na eliminatória anterior com um hat-trick frente ao Ajax, Fatawu foi utilizado na Liga Europa diante do Arsenal, e está agora fora das contas, um dado que Filipe Çelikkaya aplaude. "Sinceramente acho que o míster Amorim tem toda a razão. As academias, os investimentos que fazemos nestes jovens que vivem cá e têm alimentação, têm escola, projetos desportivos individuais, acho que esse investimento tem que ser refletido na equipa principal. Não foi só o Fatawu a não poder ser utilizado, também já foi o Nazinho e ninguém falou nisso, eu percebo pois o Fatawu marcou os três golos, está num patamar acima e teve a sua oportunidade na equipa principal e isso é fantástico e estamos muito contentes por isso. Em relação há pressão não existe pois o que dizemos aos futebolistas é que joguem por prazer e paixão. A paixão é o motor disto tudo, e eles sem paixão não conseguem passar as ideias que lhes são transmitidas durante a semana e de há oito meses para cá, isto é um processo que trabalhamos, e eles têm de reproduzir isso de uma forma livre e tranquila. Eles têm de trazer o talento cá para fora com responsabilidade e com regras, isso é que é importante para a evolução deles", acrescentou o treinador que reforçou a sua posição destacando o interesse coletivo: "O Sporting não é um ou dois jogadores, é uma quantidade deles que trabalha para um objetivo que, nos escalões de formação, é a evolução. Temos um difícil frente a um adversário competente, mas acho que temos condições de passar a eliminatória, mas acredito que o treinador do Liverpool esteja a dizer o mesmo aos seus jogadores".O responsável técnico da equipa B ainda aproveitou para fazer um balanço do trabalho desenvolvido nos últimos anos em Alcocehte, e pediu confiança aos adeptos leoninos. "Nós utilizámos 27 jogadores até ao momento que têm feito um percurso notável, é uma quantidade enorme, e seis deles já se estrearam na equipa principal. Se olharmos factualmente estes dados são fantásticos para qualquer equipa do Mundo, especialmente para o Sporting pois está no nosso ADN. O trabalho está a ser feito, desde 2018 já tivemos 23 jogadores estreados na equipa principal, é um dado fantástico, e o caminho não é só este como está traçado. Todos aqui estamos focados nesse trabalho que está a colher frutos e vai continuar a trazer. Os sportinguistas têm de estar tranquilos pois há talento na Academia e jogadores a crescer dentro do clube, e mais tarde ou mais cedo vão aparecer na equipa principal. Temos um treinador na equipa principal que é fantástico nisso e temos de aproveitar pois a porta está aberta. Todos os jovens do Mundo que tenham talento e que possam integrar a nossa academia enviem um mail e os vídeos", desafiou.