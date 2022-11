Filipe Çelikkaya e a qualificação do Sporting: «É importante até pelo congestionamento do calendário que temos»

Já Samuel Justo exaltou a exibição dos verde e brancos. "Foi um jogo bem conseguido, talvez melhor na 2ª parte. Quisemos mais, sempre, do que o adversário. Trabalhámos para alcançar sempre a vitória. Tivemos garra e fizemos o nosso jogo. Quem viu o jogo, viu que o resultado poderia ser mais alargado. Conseguimos o carimbo para os oitavos-de-final e acho que estivemos bem", referiu o jovem jogador do Sporting.

Filipe Çelikkaya era um homem feliz pelo apuramento carimbado para os oitavos-de-final da UEFA Youth League. O treinador do Sporting viu uma segunda parte diante do Eintracht Frankfurt (1-0) melhor do que a primeira."Entrámos a vencer mas não foi uma partida muito bem jogada. Eles tiveram uma pressão muito alta à frente e nós tentámos desbloquear por trás, mas acabámos por errar vários passes o que nos retirou um pouco do jogo. Não era um jogo para o Eintracht nem para nós. Estava a haver um pouco de confusão. Em relação à segunda parte, melhorámos muito. Com bola conseguimos entrar pelos corredores laterais, pelo central também. Tivemos várias oportunidades para fazer mais golos. Hoje era dia de acertar com a bola no poste e na trave. Quero dar os parabéns aos jogadores pela qualificação. É importante até pelo congestionamento do calendário que nós temos. É mais uma etapa do desenvolvimento. É arrumar a Youth League numa caixa e voltá-la a abrir em fevereiro", reiterou à Sporting TV, desconheço que os leões findaram como a melhor defesa da fase de grupos."Deram-me uma novidade. Não sabia. É um bom indicador de trabalho que têm vindo a desenvolver em conjunto. Não sofrer golos não é um trabalho só dos defesas, é de toda a equipa. Portanto, os parabéns para eles e é continuar neste caminho", frisou.Sobre até onde pode chegar a equipa na prova, Çelikkaya preferiu apontar para ir "jogo a jogo". "Não tenho perspetivas nenhumas fixas pela evolução que eles têm feito até ao momento. Volto a referir que o desenvolvimento dos jogadores é o nosso grande objetivo. Agora vamos jogo a jogo porque sabemos que é a eliminar", garantiu.