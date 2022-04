Filipe Pedro: «É uma possibilidade de continuarmos a escrever história»

O treinador do Sporting na Youth League, Filipe Pedro, na antevisão do jogo com o Dínamo Kiev voltou a garantir que a sua equipa vai dar "200% para passar a eliminatória", mesmo conhecendo o contexto do encontro dada a guerra na Ucrânia."Isto é muito mais do que um jogo para o Dínamo Kiev e, pelas palavras dos seus dirigentes, já vimos que eles representam o povo ucraniano. Mas para nós também é muito mais do que um jogo pois podemos passar aos quartos-de-final. É uma forma de continuarmos a escrever história nesta competição. Todos estamos sensíveis ao que se passa na Ucrânia mas, como disse o Mateus Fernandes, naqueles 90 minutos a sensibilidade vai transformar-se em respeito pelo adversário, pelo jogo e por nós próprios. Vamos trabalhar nos nosso limites e dar 200% para vencer. Vai ser sem dúvida um grande jogo de futebol dada a qualidade dos futebolistas de ambas as equipas", garantiu o treinador aos meios do comunicação do Sporting.Sobre a sua equipa, Filipe Pedro, destacou a qualidade e fez questão de deixar uma palavra de apreço aos jovens que ficaram na Academia. "É sempre difícil fazer escolhas num grupo de tão vasta qualidade, tanto nos que estão aqui como nos que ficaram. Quero deixar uma palavra aos esses, e outra de reponsabilidade aos que aqui estão pois têm de mostrar as razões porque foram chamados. A Youth League tem tido um cariz muito especial este ano, e temos formado vários grupos com jogadores dos Sub-19, Sub-23, equipa B e alguns até da equipa principal. Eles têm consigo ligar-se e criar laços muito fortes", acrescentou o responsável técnico que lembrou os momentos mais complicados que o Sporting ultrapassou na fase de grupos: " A equipa está muito unida e preparada para momentos difíceis em que nos vamos ter de superar. Em muitos momentos desta prova já mostrámos que somos mais do que uma equipa, não só em termos de resultados, mas também quando a nossa qualificação esteve em risco. Nesses momentos conseguimos juntar-nos e mostrar qualidade, e este é mais um momentos desses. Não só pela dificuldade do próprio jogo, mas por tudo o que ele envolver".Para terminar, o treinador leonino ainda deixou algumas palavras de apreço pelas condições de trabalho que encontrou na Roménia. "São perfeitas para prepararmos um jogo que vai ser difícil, mas é extremamente importante para nós. O momento que se vive na equipa é muito positivo, tanto em termos de ambiente como em termos de foco. Nós sabemos que vamos disputar um jogo muito competitivo, e temos uma grande oportunidade para mostrarmos a qualidade que temos. Estamos preparados", garantiu.O jogo, recorde-se, vai-se disputar amanhã às 13h00 no Estádio Giulesti, em Bucareste. Hoje, o presidente Frederico Varandas vai falar com os jogadores para lhes transmitir uma mensagem de confiança.