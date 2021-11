Filipe Pedro quer seguir em frente na Youth League

Filipe Pedro tem a responsabilidade de orientar o Sporting na Youth League, e avisa que os leões "têm de vencer" para passarem a fase de grupos. " O nosso objetivo na competição é garantir um dos dois lugares de acesso à qualificação no grupo e, para isso, ainda dependemos de nós", afirmou o técnico que destacou "a vertente física" da equipa do Dortmund. O defesa Renato Veiga, que tem sido titular na prova, garantiu que a derrota com o Besiktas na última jornada "foi um pequeno percalço", e mostrou-se igualmente confiante na vitória. "Certamente vamos conseguir os três pontos. Será difícil, como já foi lá, dada a capacidade física e intensidade da equipa do Borussia Dortmund, mas nós estamos muito bem ", afirmou.