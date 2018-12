Galatasaray-FC Porto, em direto

Ahmet Sen; Civelek, Lus, Güney (C), Caliskan; Abdussamed Karnuçu, Recep Gül e Kapi; Yunus Akgün, Babacan e KaraahmetGüngör; Ercan Sirin; Mertöz; Dogan; Evren; Fettahoglu e Kaya: Nedim YigitDiogo Costa; Tiago Matos, Pedro Justiniano, Levi Faustino e Tiago Lopes; Afonso Sousa, Paulo Estrela (C), Vieira e João Mário; Fábio Silva e Romário BaróMeixedo; Tomás Esteves; Silva; Rodrigo Valente; Vítor Ferreira; Gonçalo Borges e FomakwangMário SilvaBom dia! A equipa de sub-19 do FC Porto disputa esta manhã uma autêntica final frente ao Galatasaray, uma vez que precisa de vencer em Istambul para garantir de imediato o apuramento para os oitavos-de-final da Youth League. Um empate obriga os jovens dragões a realizar um playoff, isto numa prova em que atingiram as meias-finais na época passada.No jogo da primeira volta, no Olival, o FC Porto deixou-se empatar aos 90’+5 e esse facto levou a que chegasse a esta fase a lutar ombro a ombro com os turcos.João Mário, um dos marcadores dos dragões nesse encontro, não tem dúvidas em relação aos objetivos da equipa para hoje. "Vai ser um jogo competitivo entre duas equipas muito fortes, e teremos de estar ao nosso melhor nível para conseguirmos os três pontos. Queremos o primeiro lugar para garantir a passagem direta aos oitavos-de-final e vamos dar tudo pela vitória", referiu o extremo ao site do clube.No outro jogo do Grupo D, o Schalke 04 recebe o Lokomotiv Moscovo, às 13 horas.