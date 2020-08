Guarda-redes do Salzburgo trava 3 penáltis seguidos ao mesmo jogador

O guarda-redes Daniel Antosch, do Salzburgo, protagonizou esta quarta-feira um momento impressionante no duelo dos quartos-de-final da UEFA Youth League, frente ao Lyon, ao defender 3 penáltis consecutivos... e todos cobrados por Florent Da Silva, médio da equipa francesa.





Um penálti. Dois penáltis. TRÊS PENÁLTIS Gigante o guarda-redes do Salzburg #YouthLeagueEleven pic.twitter.com/fHzLhGjkVW — ELEVEN (@ElevenSports_PT) August 19, 2020

Aos 7 minutos, o árbitro apitou para a marca dos 11 metros, Daniel Antosch lançou-se para a direita e travou o penálti. Contudo, o guardião de 20 anos mexeu-se antes do remate do jogador do Lyon e o juiz ordenou a repetição do lance. À segunda, Antosch voltou a adivinhar as intenções do adversário, manteve a aposta no seu lado direito e defendeu o penálti, só que o árbitro voltou a mandar repetir, porque um defesa do Salzburgo invadiu a grande área.Apesar de falhar as duas primeiras tentativas, Florent Da Silva quis cobrar a terceira e até optou por atirar para a esquerda do guarda-redes. Mas como não há duas sem três, Antosch voltou a defender e desta vez não houve lugar a repetições.O Salzburgo acabaria por vencer o Lyon por 4-3 e garantiu uma vaga na meia-final da competição, onde irá defrontar o vencedor do Inter Milão-Real Madrid. No outro jogo de acesso à final, o Benfica tem encontro marcado com o Ajax.