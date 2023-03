Hajduk Split assegura nos penáltis última vaga nas meias-finais da UEFA Youth League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Hajduk Split assegurou esta quarta-feira a última vaga nas meias-finais da UEFA Youth League de futebol, ao vencer o Borussia Dortmund no desempate por penáltis, por 9-8, depois da igualdade 1-1 no final do tempo regulamentar.



Na Alemanha, Mate Antunovic adiantou os croatas, aos 72 minutos, mas Julian Rijkhoff empatou para os germânicos logo de seguida, aos 76, de penálti, sendo que no desempate por grandes penalidades a formação de Split converteu todos os pontapés, enquanto Filippo Mane desperdiçou o derradeiro para o conjunto da casa.

O Hajduk Split junta-se, assim, a Sporting, a AZ Alkmaar e AC Milan na final four da UEFA Youth League, em que os croatas vão defrontar nas meias-finais os italianos e os 'leões' terão pela frente os neerlandeses, em jogos agendados para 21 de abril, em Nyon, na Suíça.

Esta será, de resto, a primeira final four para as quatro equipas, já que nenhum tinha alguma vez atingido esta fase da competição que replica a Liga dos Campeões.

A final da UEFA Youth League será realizada em 24 de abril, também em Nyon, e vai consagrar o sucessor do Benfica, detentor do troféu.