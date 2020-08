Inter vence Rennes e apura-se para os quartos-de-final da UEFA Youth League

O Inter Milão venceu este domingo o Rennes por 1-0 em Nyon, garantindo desta forma o apuramento para os quartos-de-final da UEFA Youth League.





O único golo do encontro surgiu já na 2.ª parte por intermédio de Casadei, aos 78 minutos, que garante a qualificação dos nerazzurri, que aguardam agora pelo desfecho do encontro entre a Juventus e o Real Madrid, o último dos oitavos de final, que se realiza esta tarde (17 horas).A fase final da UEFA Youth League conta com a presença do Benfica, que vai medir forças com o Dinamo Zagreb, na próxima terça-feira, em jogo dos quartos de final.