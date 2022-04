O jogo entre o Sporting e o Dínamo Kiev é referente aos oitavos-de-final da Youth League, mas terá também um papel de ajuda humanitária, uma vez que os adeptos poderão fazer donativos para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia. Refira-se, ainda, que a entrada no estádio Rapid, casa do Rapid Bucareste, será grátis.O duelo desta quinta-feira, que terá lugar em Bucareste, na Roménia, no estádio do Rapid Bucareste, estava previsto para realizar-se em Kiev, mas foi adiado depois da invasão russa. Além do papel da UEFA, que de tudo fez para que o Dínamo Kiev pudesse continuar em prova, também foi fundamental o apoio da Federação de Futebol da Roménia e de altos cargos do futebol daquele país, como Gigi Becali, líder do Steaua Bucareste, que deixou à disposição da equipa ucraniana os campos de treino do clube, além de alimentação e hospedagem.Sublinhe-se que o vencedor da eliminatória irá encontrar o Benfica, nos quartos-de-final, no próximo dia 13.