Com apenas um ponto conquistado, a equipa de juniores do Benfica procura hoje, a partir das 13 horas, a primeira vitória na presente edição da UEFA Youth League, o que lhe permitirá evitar o adeus à competição. Se as águias perderem no terreno do PSG e a Juventus vencer o Maccabi Haifa no outro encontro do grupo, o clube da Luz despede-se da prova que conquistou na última temporada.