Leão tem lição estudada

A Youth League volta ao Estádio Aurélio Pereira, na Academia Cristiano Ronaldo, e logo com um “espetáculo” em perspetiva. É, pelo menos, essa a garantia deixada por Filipe Çellikaya, técnico do Sporting que tentará guiar a equipa à primeira vitória no grupo, diante do líder Tottenham.

“Será um jogo entre duas equipas de grande qualidade. É uma montra fantástica para os jogadores colocarem o seu talento em prática. Acreditamos muito no trabalho que fazemos, gostamos de dar uma boa imagem no contexto europeu”, referiu, admitindo ter a lição estudada quanto ao rival: “Têm dois sistemas trabalhados. Gostam de atrair curto para jogar longo na referência e construir a partir daí, e nas alas desequilibram com facilidade. Temos um conhecimento claro do adversário, sabemos o que vão fazer”.

Já Renato Veiga crê que esta é “a melhor competição para os jovens”. “É aproveitar todos os minutos e ir o mais longe possível”, aponta o médio.