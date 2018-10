Liga Jovem da UEFA: Benfica derrotado pelo Ajax

Jota perto do golo Jota perto do golo

O Benfica foi derrotado esta terça-feira na Holanda pelo Ajax, por 3-0, e perdeu a liderança do Grupo E, que agora é liderado pelos holandeses. Num jogo em que os encarnados ofereceram boa réplica, faltou maior acerto na hora de finalizar. Já a formação da casa, entrou a todo o gás na segunda parte e desconcertou a equipa portuguesa, mas mesmo assim as águias conseguiram reorganizar-se e colocar um travão no domínio do Ajax. Só que sofreram o terceiro golo e a confiança esmoreceu por completo...90'+2 - Substituição no Ajax, sai Brobbey, entra Hansen.90'+2 - Substituição no Ajax, sai Bakker, entra Salah Eddine.90'+1 - Cartão amarelo a Pedro Álvaro.O árbitro concede três minutos de descontos.89' - Ajax lança-se em contra-ataque mas perde tempo e o Benfica recompõe a defesa.85' - Ronaldo Camará tenta a sua sorte de longe, mas o remate sai ao lado.84' - Remate de Francisco Saldanha cortado in extremis pela defesa dos holandeses.82' - Grande defesa de Celton Biai a remate de Ekkelenkamp.80' - Luís Lopes cai na área e o Benfica pede penálti mas o árbitro está perto do lance e nada assinala.75' - Brobbey falha inacreditavelmente na cara do guarda-redes do Benfica!71' - Substituição no Benfica, sai Gonçalo Ramos, entra Luís Lopes.71' - Substituição no Benfica, sai Diogo Capitão, entra Francisco Saldanha.70' - Grande remate de Nuno Tavares, a passar perto do segundo poste da baliza dos holandeses.68' - Novo lance de perigo para o Benfica, com Pedro Álvaro a desviar dentro da pequena área para fora, após um grande trabalho individual de Tomás Tavares.67' - Jota tem nova oportunidade nos pés, mas Botman corta o lance.66' - Substituição no Benfica, sai Nuno Santos, entra Ronaldo Camará.64' - Grande ocasião para o Benfica! Jota recebe o passe de Umbaló no limite do fora de jogo, lança-se para a baliza, mas acaba por atirar a bola por cima do travessão.62' - Nova oportunidade para o Ajax, com Brobbey a falhar o duelo com Celton Biai.61' - Amarelo para Diogo Capitão.58' - Celton Biai salva um golo quase certo do Ajax. Num lance nascido de um contra-ataque, Ekkelenkamp falha o alvo.56' - Jota 'pica' a bola por cima da defesa e apanha Umbaló desmarcado à entrada da área, mas o avançado dos encarnados atira à figura do guarda-redes.O Ajax continua a dominar a partida.55' - Cruzamento tenso da direita de Bakboord; Brobbey não chega, por milímetros.53' - Remate de Q. Timber da direita, rasteiro, para a defesa incompleta de Celton Biai. A defesa do Benfica ajuda depois o seu guarda-redes.52' - Grande remate de pé esquerdo de Kuhn, a sair por cima da trave.50' - Canto para o Ajax, mas Biai recolhe sem problemas.O Ajax entrou melhor do que o Benfica nesta segunda parte...Substituição no Ajax, sai Taylor, entra Q. Timber.O Ajax chega ao intervalo na liderança do marcadorgraças a um golo apontado nos últimos instantes da primeira parte, na sequência de um lance de bola parada. O Benfica equilibrou, criou as suas oportunidades, faltou mesmo foi finalizar. Vamos ver como decorrem os últimos 45 minutos...43' - Grande defesa de Celton Biai a cabeceamento de Jenson.41' - Bakboord trava Jota, que seguia isolado para a baliza, e vê o cartão amarelo. O livre é longe da baliza, mas Jota atira ao alvo. El Maach está atento e segura sem problemas.39' - Brobbey pára a bola no peito e atira à trave da baliza do Benfica à entrada da pequena área. Celton Biai respira de alívio...38' - Ajax volta a criar perigo, agora na marcação de um canto.37' - Livre perigoso para o Ajax, ligeiramente descaído para a esquerda do ataque dos holandeses. Gravenberch atira por cima.30' - Enorme oportunidade para o Benfica! Gonçalo Ramos isola Jota, que leva a bola colada ao pé até à área do Ajax, remata mas El Maach trava o 'tiro' jogador português.Ouvem-se os adeptos do Benfica.28' - Grande trabalho de Jota, que cruza mas Gonçalo Ramos não chega a tempo de empurrar.25' - Grande lance de perigo para o Benfica, com Nuno Santos a atirar para defesa de El Maach.21' - Remate em arco de Gravenberch, a errar o alvo.21' - Pontapé forte de Umaro Emabló sai desenquadrado com a baliza.19' - O Benfica coloca em prática um lance estudado, que deixa Jota na cara do guarda-redes, mas o capitão dos encarnados é apanhado em fora de jogo.18' - Bakker comete uma falta sobre Umbaló e vê o cartão amarelo. Vai haver um livre que pode ser perigoso.14' - Excelente jogada do ataque do Ajax, que acaba com o remate de Kuhn desenquadrado com a baliza.11' - Nuno Tavares ganha espaço mas demora no remate e é desarmado.10' - Brobbey ganha espaço e cruza, mas Tomás Tavares dá o corpo ao manifesto, atirando para canto. Na marcação do lance, o Ajax ameaça, de cabeça.8' - Brobbey arranca pela direita e remata rasteiro, mas o guarda-redes do Benfica, Celton Biai, está atento e defende.6' - Jota entra pela esquerda, passa por um adversário e cruza, mas a defesa do Ajax corta o lance.3' - Nuno Tavares progride pela esquerda, mas é apanhado em fora-de-jogo.2' - Canto batido pelo Ajax, mas a defesa do Benfica resolve, sem problemas.- A partida será arbitrada pelo croata Duje Strukan, que será auxiliado pelos compatriotas Mario Pepur e Alen Jakšic. O grego Emmanouil Skoulas será o quarto árbitro.El Maach (gr), Bakboord, J. Timber, Botman, Bakker, Gravenberch, Kühn, Taylor, Brobbey,Ekkelenkamp e Jensen.Reiziger, Douglas, Llansana, Q. Timber, Hansen, Dest e Salah-Eddine.John HeitingaCelton Biai (gr), Tomás Tavares, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Jota, Gonçalo Ramos, Umaro Embaló, Tiago Dantas e Nuno Santos.Carlos dos Santos, Luís Pinheiro, Alexandre Penetra, Francisco Saldanha, Ronaldo Camará, Rodrigo Conceição e Luís Lopes.Renato Paiva- "Portugal e Holanda são dois países de dimensão curta, mas que formam jogadores de futebol com uma qualidade anormal. Temos de nos preparar de forma diferente do que fizemos para o Bayern, porque o Ajax é uma equipa que não elabora tanto a saída de bola. Quando pressionados jogam mais na profundidade", considerou à BTV o técnico Renato Paiva.- Os encarnados apresentam-se diante dos holandeses 'reforçados' com vários elementos da equipa B, incluindo Jota, que quinta-feira se estreou pela formação principal das águias, frente ao Sertanense, na Taça de Portugal.- O Benfica lidera invicto o Grupo E, com 6 pontos; o Ajax é segundo, com 4.- Boa tarde, seja bem vindo ao direto do Ajax-Benfica, uma partida da Liga Jovem da UEFA, que será disputada a partir das 13 horas.