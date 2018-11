Liga Jovem da UEFA: Bayern Munique-Benfica, em direto

9' - Grande jogada do Benfica, com Gonçalo Ramos a aparecer na cara de Hoffmann, mas o guarda-redes defende o remate.4' - Benfica ganha um canto mas Luís Lopes, ao primeiro poste, não consegue dar o melhor seguimento ao lance.3' - Nuno Tavares sofre falta na zona do meio campo. O árbitro apita longamente, em tom de aviso.2' - Pedro Álvaro tenta o cruzamento da esquerda, mas a defesa dos alemães resolve.14h59 - As equipas já estão em campo; as bancadas do recinto estão muito despidas.14h56 - Os jogadores já estão no túnel de acesso ao relvado.14h53 - No outro jogo do grupo, o Ajax goleou o AEK, em Atenas, por 8-1.14h13 -: Hoffmann; Daniliuc, Stiller, Franzke, Marcel Zylla, Zirkzee, Lungwitz, Marin Pudic, Stanisic, Jelisic e Richards.Os suplentes do Bayern são: Wagner; Kehl, Rausch, Johansson, Butler, Timossi Andersson e Waidner.14h06 -Celton Biai; João Ferreira, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro e Nuno Tavares; Florentino Luís, Gonçalo Ramos e Ronaldo Camará; Nuno Santos, Luís Lopes e Tiago Gouveia.Os splentes do Benfica são: Carlos dos Santos, Tomás Tavares, Alexandre Penetra, Tiago Dantas, Diogo Capitão, Embaló e Ricardo Matos.- O árbitro será o francês Karim Abed, auxiliado pelos compatriotas Mehdi Rahmouni eMikael Berchebru. O alemão Michael Bacher será o quarto árbitro.- O encontro vai ser disputado no Bayern Campus, em Munique, e são esperadas temperaturas baixas.- Os encarnados vêm de um empate em casa, com o Ajax (3-3); os alemães ganharam na última jornada ao AEK, por 2-0.- O Benfica é terceiro na classificação, com os mesmos 7 pontos do Bayern; o Ajax lidera com 8.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Bayern Munique-Benfica, relativo à 5.ª jornada do Grupo E da Youth League.